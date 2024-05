Milan, piace Emerson Royal: un solo ostacolo

e se il primo obiettivo è quello relativo al nuovo allenatore, il secondo riguarderà il centravanti, seguito però a ruota dal terzino che possa giocare sia a destra che a sinistra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,, esterno del Tottenham.Il profilo di Emerson Royal non è una novità per il Milan, ma in questa stagione (con l'esplosione definitiva di Pedro Porro e quella di Destiny Udogie), è stato confinato spesso in panchina, motivo che ha riportato i rossoneri sul giocatore. Anche per questa ragione il calciatore potrebbe decidere di cambiare aria al termine di questa stagione. Il suo contratto scade nel 2026.

Il brasiliano gioca a destra come ruolo naturale, ma spesso è stato impiegato anche come terzino sinistro, una qualità che piace al club di Via Aldo Rossi.