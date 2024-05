Quanto guadagna il Milan dal riscatto di De Ketelaere

L’Atalanta è sempre più soddisfatta del rendimento di. Un acquisto voluto fortemente da Paolo Maldini, ma che con Pioli non è riuscito ad esprimersi al meglio; in estate il prestito all'Atalanta et voilà, la cura Gasperini ha funzionato anche con lui e il belga si è rilanciato.- I nerazzurri erano convinti già quest'estate del talento di De Ketelaere, tanto da aggiungere un diritto di riscatto al prestito:. L'Atalanta non ha dubbi sulla conferma del trequartista belga, se dovesse riscattarlo il Milan potrebbe incassare anche ulteriori 4 milioni di bonus oltre al 10% sulla futura cessione.

- A confermare il riscatto di De Ketelaere da parte dell'Atalanta è stato il presidente nerazzurro Antonio Percassi, che dopo aver celebrato l'accesso alla finale di Europa League grazie al successo contro il Marsiglia - affronterà il Bayer Leverkusen che ha eliminato la Roma -E, se non sarà Gasperini a chiedere di andare via, l'allenatore di De Ketelaere sarà ancora lui, anche per la prossima stagione.