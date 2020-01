Ibrahimovic fa saltare il popolo del Milan, parole sue. Eppure già in rossonero c'è un attaccante che vive un momento di enorme difficoltà: Krzysztof PIatek ha il morale basso, comprensibile a fronte di tante prestazioni deludenti e l'arrivo di Zlatan proprio nel suo ruolo. Eppure non accetta l'idea di arrendersi con il Milan ma anche per la propria carriera; per questo ha detto no al ritorno al Genoa, pur essendo grato a Preziosi non intende fare passi indietro, l'altro rifiuto con motivazione simile è stato al Crystal Palace.





RICHIESTA DI CHIAREZZA - Piatek vuole giocarsela anche con Ibrahimovic, di certo non andrà via per un club di livello molto inferiore al Milan. Ma aspetta comunicazioni definitive anche da parte di Stefano Pioli: restare per avere comunque spazio oppure cercarsi un altro club? Krzysztof ha chiesto chiarezza definitiva al Milan entro dieci giorni, il tempo di valutare condizioni e idee con Ibrahimovic poi capirà se e come andare via. Piatek è stato al centro di diversi scambi proposti ma già rifiutati sul nascere (si è parlato di un'idea Perotti con la Roma, mai decollata) mentre vuole una sistemazione dove essere protagonista altrimenti preferisce attendere l'estate. Non c'è più tempo da perdere: il futuro prossimo di Piatek si chiarirà a breve, sempre più lontano dai rossoneri.