Stefano, allenatore del, parla a Sky Sport dopo il ko contro l'in casa: "Muoversi molto bene poteva essere determinante, visti i tanti uno contro uno; sulle occasioni dei gol si poteva marcare meglio, si poteva intercettare il cross nel primo gol. Loro sono stati più bravi di noi, ma siamo forti comunque. Una partita può capitare, avversario forte, mi spiace il secondo gol, perché si poteva tenere viva fino alla fine. Dovevamo crederci di più, ora ripartiamo con grande convinzione, il campionato è difficile, competitivo, siamo lì e ce la vogliamo giocare"."Sono sconfitte contro due squadre che ci possono stare. I valori sono vicini tra le big, se tu abbassi la percentuale della tua prestazione di qualità e intensità... Oggi l'Atalanta era superiore anche dal punto di vista fisico, sulle seconde palle, sui contrasti. Tra la prima e la settima i livelli sono vicini. Analizzeremo tutto, poi penseremo subito alla prossima partita"."Non c'è bisogno di un mio intervento con la squadra, che è consapevole di quello che ha fatto e sta facendo. Sappiamo le nostre qualità, sappiamo che il livello deve salire, perché le squadre rivali sono molte forti, conosciamo i nostri difetti".- "Credo ci servisse un centrocampista un po' più fisico, anche per coprire più gli spazi. Pensavo servisse il terzo centrocampista, il primo tempo è stato equilibrato. E poi avere Brahim Diaz come carta dalla panchina è comunque una scelta" ."Adesso non ho i dati della partita di stasera, ma la squadra sta bene. Le partite sono difficili, loro hanno giocato meglio di noi. Turnover nel derby? Ora vado a casa e ci penso. Tanto stasera non dormo".