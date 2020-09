Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo la vittoria col Crotone ai microfoni di Sky: "Partita complicata, stiamo giocando spesso ed è impossibile mantenere i ritmi sempre alti. Potevamo gestire meglio la palla, ma è una vittoria importante"



SUI NUMERI - "Pensiamo alla prossima, bisogna migliorare. Stiamo passando un momento delicato per gli infortuni, è una settimana molto importante per noi. Spero che l'infortunio di Rebic non sia grave, almeno abbiamo recuperato Leao".



SU REBIC - "Sembra non ci sia frattura, è una buona notizia. Spero torni il prima possibile, siamo un po' stretti davanti"



SUI DUE NUOVI, BRAHIM E TONALI - "Sono soddisfatto, sono pronti"



SULLO SCUDETTO - "Noi dobbiamo pensare al nostro. Le rivali sono le squadre che ci stanno davanti"