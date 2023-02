Riparte lae per ilc'è l'ostacolo. A San Siro arriva ilper l'andata degli ottavi di finale, il tecnico rossoneropresenta la sfida in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "Se vogliamo pensare di poter vincere la partite servirà un Milan di alta qualità e intensità. Ci siamo preparati per questo".- "E' un allenatore molto bravo che prepara bene le partite. Con le caratteristiche del calcio inglese, ritmo, fisicità e qualità. E' una sfida difficile ma è inevitabile che sia così per un ottavo di Champions League. Conte è un grande allenatore ed è stato uno dei pochi colleghi a chiamarmi per congratularsi dello scudetto. Mi ha fatto molto piacere".- "Bennacer ieri si è allenato c on noi ma non è al 100% e non possiamo rischiarlo, quindi non sarà della partita".- "A livello economico non c'è partita. Poi si può andare sulla cultura, su tanti altri aspetti ma questo non è il momento".- "Non più di tanto, ora sai che se subisci un gol in casa non è più irraggiungibile il passaggio del turno. Ho preparato la squadra a tutti i dettagli, perché i particolari fanno la differenza".- "Ancelotti è un totem ma lo è anche Conte. Tantissimi allenatori bravi, abbiamo una buona scuola e caratteristiche importanti".- "Non posso sapere cosa vivono i nostri avversari, so quello che sentiamo noi. Siamo molto motivati ed è normale".- "Deve giocare bene, provare a essere sempre pericoloso e comandare la partita. Ci sarà un tridente offensivo di alto livello e la fase difensiva dovrà essere compatta".- "Dove lo vedo nel nuovo ruolo? Trequarti, centrodestra".- "La settimana prima hanno battuto il City. Dobbiamo solo pensare a giocare bene questa partita".- "Noi crediamo di poter passare questo turno. Pensiamo a fare un passo alla volta. Vincere la Champions sarebbe un sogno, ma è inutile pensarci ora".- "Certo. Le esperienze che abbiamo vissuto in questi mesi ci hanno aiutato".- "Giochiamo in Champions e vogliamo fare bene. Ho visto una squadra che si è preparata al meglio".