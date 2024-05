Milan-Pioli: c’è l’addio ufficiale. Per il nuovo tecnico Fonseca più di De Zerbi in quota, sullo sfondo Conte e Allegri

29 minuti fa



Era già nell’aria da diverse settimane, ora, alla vigilia dell’ultima giornata di campionato è arrivata anche l’ufficialità: Stefano Pioli lascia la panchina del Milan. Il tecnico emiliano abbandona dopo quasi cinque anni, con la gemma del tricolore 2021/22. Per il sostituto è sempre l’ex Roma Paulo Fonseca il favorito, offerto a 1,30 dai betting analyst, in vantaggio su Roberto De Zerbi, ora libero dopo l’esperienza al Brighton, fissato a quota 3. Più lontano invece il ritorno di Massimiliano Allegri, offerto a 9 come un altro ex Juventus, Antonio Conte e Marcello Gallardo. L’obiettivo primario per la nuova guida tecnica del club sarà senza dubbio quello di riportare un titolo a casa, con scudetto e seconda stella come obiettivo primario. Il ventesimo titolo italiano del Milan si gioca a 5,25, al terzo posto in lavagna dietro ai campioni d’Italia dell’Inter, in pole a 1,45 sulla Juventus, altra società impegnata con la scelta di un nuovo allenatore, data a 3,35 volte la posta.