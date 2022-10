Stefano Pioli, tecnico del Milan, parla a Dazn prima della gara con l'Hellas Verona: "Cosa ha lasciato la sconfitta con il Chelsea? Una grande motivazione. Stasera è un’altra partita, la Champions l’abbiamo messa da parte. Adesso è troppo importante affrontare questa partita".



ADLI DAL 1' - "Perché non giocava da titolare? Non è che gli mancasse qualcosa, bisogna dare tempo a questi ragazzi di adattarsi ad un nuovo modo di vivere, di giocare, ad una nuova squadra. Yacine è sempre stato molto attento e disponibile, credo abbia le giuste caratteristiche per stasera. Giocherà da centrocampista avanzato, è vero che è definito anomalo ma sa fare un po' tutto: sa andare in profondità, sa giocare tra le le linee, sa mandare in porta i compagni. Credo che abbia caratteristiche importanti, ci aspettiamo un avversario aggressivo e un partita con pochi spazi: lui può avere la giocata giusta".



GIROUD TITOLARE - "Nessuno è irrinunciabile, solo il gioco di squadra. Giroud sta bene, presto arriverà anche il momento per Rebic e Origi per partire dall'inizio".