Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con la Sampdoria: "Tutte le partite devono rappresentare per noi un'opportunità, se giochiamo con questa mentalità di dover dimostrare le nostre qualità allora potremo essere ambiziosi. La formazione? Il Milan gioca con il suo sistema di gioco, le caratteristiche dei giocatori servono per dare equilibrio. Le nostre posizioni le sappiamo, dobbiamo fare scelte giuste sia dal punto di vista della soluzione migliore sia dal punto di vista tecnico. Scivoloni con le piccole? Il campionato è questo, è difficile e tutte le partite vanno affrontate nel modo migliore possibile. La classifica è equilibrata quindi tutte le squadre non sono riuscite ad avere continuità".