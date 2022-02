Zlatan Ibrahimovic è un leone in gabbia. Lavora duramente per tornare a disposizione del Milan in vista di questa seconda parte di stagione che rischia di diventare storica. E Pioli lo attende a braccia aperte perché sa quanto può essere importante l’esperienza e la leadership dello svedese anche in vista della prossima stagione. Nel nostro focus video le ultime novità sul rinnovo del contratto per il campione di Malmoe con il club rossonero: