Il Milan vince 7-0 contro il Torino e vede sempre più vicina la Champions League. Così Stefanoha parlato della prova dei suoi a Sky Sport: “Mio Milan più bello? Due trasferte così e due prestazioni così importanti sotto tutti i punti di vista, è molto importante. Manca ancora una vittoria, pensiamo alla prossima. Siamo a 3km dalla cima, ma finché non sei su non puoi esultare, bisogna essere attenti e concentrati. Ci davano per mezzi morti due settimane fa, c’è stato equilibrio, ora il destino è nelle nostre mani. Se si gioca così e meglio dell’avversario allora si vince. Io ho sempre detto che non ho un gruppo normale, qualsiasi, è un gruppo che si è costruito da solo grazie al club. È un gruppo speciale, a Milanello si lavora bene, tutti insieme. Potrei raccontare tante cose di questo gruppo”.- “Siamo diventati forti mentalmente, la squadra è giovanissima e ora matura, ha fiducia e consapevolezza. Il club è stato fantastico in ogni senso. A Milanello è tutto bello, è un’isola felice, ora ci vuole il risultato importante”.- “Miglior esterno del mondo? Se gioca come le ultime due partite, vivendo con vivacità mentale, è fortissimo. In entrambe le fasi proprio, è un terzino completo con le sue capacità fisiche. È molto giovane, sta prendendo fiducia e consapevolezza, deve essere un suo obiettivo diventare il più forte, non deve accontentarsi, ha una tecnica e potenza pazzesche, ma il talento va coltivato e migliorato. Benissimo che voglia diventare il miglior terzino del mondo e deve dimostrarlo tutti i giorni”.- “Per gli Europei non so. A fine settimana ha un nuovo consulto, difficile ci sia domenica, speriamo di averlo con l’Atalanta, non so. È un fenomeno, uscirà anche da questa situazione”.