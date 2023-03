, tecnico del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro: "È stata una partita negativa, quando la squadra fa una partita così a metà significa che l’allenatore l’ha preparata male rispetto alle possibilità"."Non stiamo pensando ai quarti, non è questione di coperta corta, ma di livello di prestazione. Se scendiamo di livello succede questo""Sono deluso dal nostro lavoro, nell’ultima settimana abbiamo fatto davvero male. Le preoccupazioni ci sono sempre ma ora dobbiamo sfruttare la sosta"."Pochi gol? Credo che nelle altre partite abbiamo costruito ma concretizzato poco, stasera abbiamo giocato sotto ritmo. Quando sono entrati Rebic e Krunic siamo tornati al 4231, non siamo riusciti a mettere ciò che sappiamo fare in campo"."Gli ho chiesto di essere un attaccante, il problema è che quando si allontana troppo dalla porta diventa difficile. Oggi quando è stato vicino alla porta ha creato pericoli, ma non mi va di parlare di singoli. Tutti dobbiamo fare meglio"."Ci sta che possiamo tornare, valuteremo tutto. Dipenderà tanto dalle nostre condizioni, faremo tutto il necessario per giocare un calcio che ci piace di più e che siamo in grado di fare"."Me lo aspettavo? Assolutamente no, non c’erano segnali. Stasera siamo partiti subito male e abbiamo finito peggio. Dobbiamo lavorare meglio, devo lavorare meglio"."Alleno una squadra responsabile e consapevole, metteremo in campo prestazioni migliori".