Stefano Pioli sarà il nuovo allenatore del Milan: dopo gli incontri del pomeriggio arriverà l’annuncio ufficiale, una volta definiti i vari dettagli contrattuali. Ieri sera Pioli era stato allertato da Boban e Maldini dopo che era definitivamente tramontata la pista Spalletti, mentre in mattinata è stato comunicato l'esonero di Marco Giampaolo.



17.30 SPOSTATO L'ALLENAMENTO DI DOMANI - Nel frattempo il Milan ha spostato quello che sarà probabilmente il primo allenamento di Stefano Pioli dalle ore 10.30 del mattino alle ore 15.30 del pomeriggio. I comunicati sono attesi tra la serata e la mattinata di domani. Appena ci saranno gli accordi definitivi tra le parti, Pioli partirà da Parma per raggiungere Milano e firmare.



17 AFFARE IN DEFINIZIONE - Affare in via di definizione tra la dirigenza rossonera e l'agente di Pioli, Bruno Satin.



16.55 VERTICE CON L'ENTOURAGE DI PIOLI- E' in corso in questi minuti a Milano un incontro tra la dirigenza del Milan e l'entourage di Stefano Pioli: l'ex allenatore dell'Inter non è ancora presente al summit, in attesa che i dettagli vengano risolti tra le parti Il contratto sarà un biennale vicino al milione da qui a giugno, sul milione e mezzo nella prossima stagione in caso di raggiungimento di determinati risultati.



16.40 GIAMPAOLO ATTESO A MILANELLO - Marco Giampaolo out, Stefano Pioli in: l'avventura dell'abruzzese a Milano sta per concludersi ufficialmente, visto che nei prossimi minuti il tecnico e il suo staff sono attesi a Milanello per liberare gli armadietti e le camere dei propri effetti personali.