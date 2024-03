Milan, Pioli come Ancelotti: eguagliato il record di punti

Stefano Pioli in Milan Empoli ha tagliato un traguardo importante. L’allenatore rossonero ha totalizzato i suoi 351 punti sulla panchina del Milan in Serie A. Il tecnico è diventato il secondo a tagliare tale traguardo , nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Carlo Ancelotti. Queste le sue parole a Dazn su questo tema: "Quello che sto vivendo qui al Milan è qualcosa di eccezionale. Ho dato tutto da quando sono entrato a Milanello e ho ricevuto tantissimo, anche critiche. Non posso che essere felice e motivato che questa cosa possa durare più a lungo possibile".