La sosta sarà molto importante in casa Milan per recuperare energie e convinzione. Il club rossonero vuole recuperare il terreno perso sul Napoli e per farlo avrà bisogno di tutta la rosa al massimo delle proprie potenzialità. Ecco perché Pioli è convinto di poter recuperare Origi al massimo della condizione. L’attaccante belga vuole riscattare le ultime uscite poco convincenti.