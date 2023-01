Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Mediaset dell’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino: "Abbiamo fatto una partita seria, decisa e aggressiva contro una squadra difficile, anche se non bellissima. Almeno fino a quando siamo stati in parità numerica, poi siamo stati poco lucidi. È una grossa delusione".



SCELTE - "Abbiamo affrontato bene i nostri avversari. Poi ho fatto i cambi per avere altre caratteristiche, altri spunti offensivi. Trenta minuti di supplementari erano tanti, ma il fatto che si gioca molto vale per tutti. Dispiace, è un peccato. Dobbiamo ripartire con grande convinzione".



LENTEZZA - "Bisogna essere sicuramente più veloci, il Torino si posiziona bene senza palla ed è facile incontrare difficoltà. Siamo stati vivi e dentro la partita, il rimpianto è dopo l’espulsione. Bisognava gestire di più, abbiamo creato e potevamo far gol, non ci siamo riusciti".



DE KETELAERE - "L’ho fatto giocare perché è importante, quello di prima punta non è il suo ruolo ma non si può pretendere che Giroud giochi sempre. Si è mosso bene, ha fatto buone giocate ma ci aspettiamo giocate decisive. Purtroppo nemmeno stasera ci siamo riusciti".