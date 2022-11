Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn prima della partita con la Cremonese: "Come deve approcciare la gara la squadra? Deve essere continua ad approcciare bene queste partite e portare avanti il nostro modo di attaccare e di difendere".



DIFESA A TRE - "L'abbiamo già interpretata varie volte con Messias sulla fascia e i centrali che sono in grado di scivolare e dare palleggio".



L'EMOZIONE DEL PRIMO GOL A CREMONA - "No, sto pensando a tutt'altro. Sono bei ricordi, ma tanta concentrazione per stasera perché sappiamo quanto è importante. Arrivare alla sosta con prestazioni positive sarebbe molto utile".