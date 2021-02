L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, parla in conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa: "Siamo contenti di tornare a giocare in Europa. La squadra deve avere la stessa voglia di passare il turno come quella vista contro il Rio Ave"."Dobbiamo guardare avanti come abbiamo sempre fatto. Nello sport non conta quanto hai fatto, ma quello che farai. Vogliamo partire bene anche se sappiamo che è una sfida che dura 180 minuti. Giochiamo contro una squadra che sta dominando il suo campionato".: "Abbiamo voluto con tutte le forze essere qui a giocarci l'Europa League. Dobbiamo restare umili e grande convinzioni nei nostri mezzi. Pensiamo a domani, poi avremo tempo per preparare al meglio il derby"."Il problema sarebbe stato se avessimo giocato da Milan. Visto che non l’abbiamo fatto, dobbiamo voltare pagina e pensare alla prossima partita”."Mario è un grandissimo professionista e un grande giocatore. Si è inserito bene. Sta lavorando tanto, perchè deve acquisire ritmo e intensità. Credo sia pronto per giocare anche domani”.: "Ibra sarà convocato. Verrà tutto il Milan a Belgrado'."La più importante delle prossime quattro? Inizia un periodo molto importante. Inizia un periodo decisivo e quindi ogni singola partita va affrontata al massimo, a partire dalla gara di domani”.“Siamo dispiaciuti perchè il calcio è fatto di passione. E’ chiaro che il pubblico avrebbe caricato la Stella Rossa, ma anche noi. Mi dispiace che i tifosi non ci saranno domani sera”.