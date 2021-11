Stefano, allenatore del, parla a Sky dopo la partita persa dai rossoneri 4-3 contro la: "Nel primo tempo abbiamo giocato insieme e non doveva finire 2-0. Non siamo riusciti a fare gol, la Fiorentina invece ne ha fatti due per disattenzioni nostre. Abbiamo mostrato carattere dopo il terzo gol, poi è chiaro che se prendi il quarto è facile perdere le partite e l’abbiamo persa. Sono gli episodi che ci hanno portati a questa sconfitta, loro hanno fatto quattro gol su cinque tiri in porta. Dovevamo fare più gol nel primo tempo, è chiaro che finire il primo tempo sotto di due gol ci ha tagliato le gambe”.“Dobbiamo sentire il dolore di questa sconfitta e fare in modo che non succeda più. Io anche in questa sconfitta resto convinto di avere una squadra molto forte, da questo ko dobbiamo imparare. perdere fa male così come subire quattro gol, è inevitabile. Abbiamo dimostrato di essere in grado di riprenderla, forse potevamo riuscirci senza subire il quarto gol. La squadra ha giocato da squadra e con ritmo, a volte ci manca l’ultimo passaggio, abbiamo tirato in porta il doppio dei nostro avversari, quindi la prestazione c’è stata. Siamo dispiaciuti perché dopo la sosta volevamo ripartire con una vittoria”.“Non ho tolto Gabbia perché Kalulu sul centrosinistra avrebbe fatto fatica. Inserendo le due punte Florenzi poteva servire meglio gli attaccanti, c’era lo spazio. Le scelte sono state fatte in quell’ottica lì”.“Quando sarà il momento si farà. Non è mai stato un problema per me, non ho fretta. Sono deluso per stasera, ma questa sconfitta ci farà bene. Abbiamo le possibilità per fare meglio. Anche in una sconfitta ho visto una squadra che ha carattere, personalità e giocatori forti. Lotteremo fino alla fine per i primi posti". ​"Non parlo mai dopo le partite, mentre oggi l'ho fatto. I ragazzi sanno i messaggi di questa sconfitta. Da domani penseremo alla Champions, non so quante possibilità avremo di qualificarci, ma vogliamo vincere una grande partita".“No, fa male sempre. Sicuramente era una partita particolare, l’accoglienza mi ha fatto piacere, ma perdere fa male e non volevano questo risultato”.