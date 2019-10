La sensazione è che il Milan di Pioli punterà forte su Rafael Leao. Ieri a Milanello c'è stato un colloquio one to one tra il tecnico e il talento portoghese. Con ogni probabilità il portoghese sarà titolare nella partita contro il Lecce insieme a Piatek e Suso. L’obiettivo è quello di risvegliare il polacco, mettendolo a proprio agio nel 4-3-3, ma se la cosa non dovesse andare a buon fine, Leao sarebbe anche pronto a fare la prima punta, così come è accaduto con successo a Marassi.