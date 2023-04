Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto a Dazn prima della sfida con il Bologna e ha spiegato il maxi turnover, con 10/11 cambiati e il solo Maignan confermato rispetto alla formazione titolare che ha affrontato il Napoli in Champions League: "Dichiarazione di fiducia ma anche di esigenza, avevamo bisogno di energia e credo che l'avremo. E' sempre importante avere il supporto di tutto, è sempre un lavoro di squadra e il più delle volte si vincono le partite con quelli che non scendono in campo".



BOLOGNA - "E' un Bologna forte, gioca un calcio moderno, aggressivo senza palla e dinamico con il pallone. Dobbiamo stare molto attenti nell'approcciare la partita".