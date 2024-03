Milan, Pioli: 'Ecco perché Musah e Adli, cosa temo dello Slavia'

Stefano Pioli, allenatore del Milan, si è così espresso a SkySport nel pre Slavia Praga: "Deve essere il primo passo oggi. Non sarà semplice oggi, perché loro in casa giocano con grande ritmo e energia: dovremo essere squadra da inizio alla fine".



Perché Musah e Adli?



"La scelta nasce dalla posizione che vogliamo prendere in fase difensiva, perché Musah può aiutare Theo lì su quella fascia".



Cosa vi aspettate?

"Ci aspettiamo ritmo e energia dai nostri avversari, ma ce li aspettiamo anche da noi stessi"