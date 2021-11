Nel corso del prepartita di Milan-Sassuolo l'allenatore dei rossoneri Stefano Pioli, fresco di rinnovo di contratto è stato esaltato dallo stadio di San Siro anche grazie al deejay dei rossoneri che ha scelto di suonare Freed from desire, abbassando il volume durante il ritornello e permettendo ai tifosi di cantare a squarciagola "Pioli is on fire".