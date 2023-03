Ospite alla Junior Tim Cup, l'ex difensore Luca Antonini ha parlato del ritorno degli ottavi di Champions League tra Tottenham e Milan: "La Champions per un calciatore che cresce all'oratorio è la massima aspirazione: tutti ambiscono a palcoscenici del genere. E' una partita importante e un obiettivo stra-importante per i calciatori.



Derby ai quarti? Mi piacerebbe passassero tutti per dare un segnale all'Europa che l'Italia c'è ed è tornata competitiva: dico sì al derby ma prima bisogna passare. Un passo alla volta, vediamo domani sera. Era importante portare a casa il risultato all'andata, non è semplice giocare in casa del Tottenham: sono sicuro che il Milan è abituato a certi palcoscenici, sarà importante andare là a far vedere che squadra siamo".