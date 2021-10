Questione di tempo, ma la decisione è stata presa.Tra i contratti in scadenza a giugno, oltre a quelli di Kessie e Romagnoli, c'è quello dell'allenatore di Parma, capace in due anni (era il 9 ottobre 2019 quando prese il posto di Giampaolo) di dare un gioco e un'identità ai rossoneri e di scacciare il fantasma di Rangnick. Tra gli artefici della rinascita c'è sicuramente lui, motivo per il quale presto gli verrà rinnovato il contratto.Il fatto che non ci sia ancora un incontro in agenda non può essere un campanello d'allarme. Pioli e la coppia Maldini-Massara sono sulla stessa lunghezza d'onda, c'è stima, fiducia e voglia di continuare insieme.​Pioli, che guadagna 2,3 milioni di euro netti all'anno (più i 500 mila euro incassati per la qualificazione alla Champions League), aspetta la chiamata ma non ha fretta. Il lavoro paga sempre, non c'è motivo per cambiare.Lo pensa anche il Milan che nel contratto di Pioli aveva inserito un’opzione da esercitare unilateralmente per prolungare l’accordo fino a giugno 2023, ma al di là di ogni tipo di tutela parlerà con il diretto interessato e con il suo agente in massima trasparenza.