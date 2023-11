Novanta minuti di passione. Il Milan attende il Borussia Dortmund a San Siro con la consapevolezza che esiste un solo risultato: la vittoria. Pioli dovrà ridisegnare la sua squadra europea senza il talento di Leao e la potenza di Musah, squalificato. Senza dimenticare Kalulu, Kjaer, Pellegrino e Okafor. Un'emergenza bella e buona.



TORNANO IN DUE - Le scelte sono pressoché obbligate per Pioli che rilancia dal primo minuto Krunic davanti alla difesa e chiederà a Loftus-Cheek di ripetere la straordinaria prestazione offerta contro il PSG da trequartista. Ancora una volta sarà Adli l’escluso a centrocampo. Tutto l’ambiente rossonero si aspetta qualcosa in più da Chukwueze a partire da domani sera: il nigeriano completerà il tridente offensivo con Pulisic a sinistra e Giroud al centro.



LA PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud.