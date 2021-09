La notizia più bella di ieri, in casa Milan, è stata senza dubbio il ritorno in gruppo di Zlatan Ibrahimovic. Ora l’obiettivo di Pioli, durante questa settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, è quella di far lavorare lo svedese con Olivier Giroud in vista di un possibile utilizzo in coppia nella gara contro la Lazio.