Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla a Sky Sport a margine della Panchina D'oro: "Pareggio col Verona? Il pensiero è quello di aver messo in campo tanta generosità. Non ci sono rimpianti per quanto riguarda la nostra voglia di vincere, potevamo e dovevamo sicuramente fare meglio la mezzora finale".



SUL DERBY - "L'Inter è una squadra molto solida, completa. Ma non credo in una gara come il derby contino molto i punti di distanza in classifica. Bisogna mettere in campo i valori".



SULL'IBRA DIPENDENZA - "E' chiaro che meno sei dipendente di un singolo giocatore e più hai le possibilità di avere gli equilibri giusti e dare maggiore vantaggi in altre situazioni. È inevitabile che giocatori importanti possano poi dare la possibilità di dare alla squadra prestazioni più performanti: è come se togliessimo Lukaku all’Inter, Dzeko alla Roma, Immobile alla Lazio e Ronaldo alla Juventus. È chiaro che Zlatan lo è per noi, però la squadra lavora per crescere e migliorare in quelle situazioni che ci mettono in difficoltà, però abbiamo messo in campo delle prestazioni importanti con qualità e con la giusta intensità. Ibra ha avuto un affaticamento complicato tutto da un’influenza, che ora è passata. Speriamo che sia in campo domenica.



SU MALDINI JR - "E' un ragazzo di talento, di buona tecnica. Un giovane di belle speranze. Era pronto a entrare, anche ha giocato pochissimi minuti. Può essere l'inizio di una cosa più importante".



SULL'EUROPA - "E' un obiettivo per un club come il Milan, lo è sempre stato. Ci sono però tantissime partite e dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro quotidiano. Il campionato competitivo, anche le medio-piccole sono cresciute e dovremo quindi mettere sempre in campo prestazioni all'altezza".