Intervistato da Skrill, Premium Partner del Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha dichiarato: "Ibrahimovic è un grande professionista, insegna ai più giovani ed è un punto di riferimento per i compagni di squadra. E' rispettoso dei ruoli, il suo segreto è la voglia di vincere e migliorare sempre".



SU DONNARUMMA - "Ha un talento straordinario, ha indossato la fascia con personalità. E' tra i portieri più forti al mondo, ha ancora ampi margini di miglioramento".



SUL MERCATO - "Non abbiamo bisogno di molti nuovi acquisti, ma di pochi rinforzi nelle giuste soluzioni. Sono sicuro che il club saprà trovare le giuste soluzioni. Sono in contatto con Gazidis, Maldini e Massara, faremo del nostro meglio per migliorare questa squadra".