Quello di domani sera all'Estadio Do Dragao è giàI rossoneri devono fare risultato contro il Porto,presenta la sfida in conferenza stampa."Affrontiamo un avversario solido, compatto, con attaccanti veloci e forti, un allenatore preparato, una squadra preparata. Sarà una partita che presenterà difficoltà tipiche dei match di alto livello".Abbiamo studiato bene il Porto, abbiamo preparato la nostra strategia, sperando che dia i frutti".: "Sta meglio, ma sabato ha giocato 15 minuti. Potrà aumentare il minutaggio, ma non credo abbiamo tanto di più nelle gambe".: "Sta bene, è tornato in buone condizioni ed è pronto per giocare domani".'Può partite titolare. Si giocano un posto lui e Daniel Maldini. Ha fatto bene contro il Verona, il brutto degli infortuni non è solamente il fatto che perdi delle partite ma anche che ci metti un po' per tornare in forma. Ma Rade sta bene'.: “Ibra e Pepe sono fisici e di temperamento. Ibra sta bene, per noi è importante averlo a disposizione”."E' una squadra completa. Se devo fare il nome faccio quello di Luis Diaz, è da tenere d'occhio per noi. Quando l'ho visto giocare mi ha impressionato'."Manca tanto per tornare grandi, ma siamo sulla strada giusta. Ci sono ancora tanti step da superare, come quello di domani. La squadra vuole arrivare finalmente ad un risultato positivo in Champions"."Dobbiamo rimanere lucidi e concentrati per tutta la partita. Nelle prime due partite abbiamo pagato i piccoli dettagli. Abbiamo perso le prime due partite per alcune disattenzioni in fase difensiva".: "E' più consapevole delle sue qualità e sta più dentro la partita. Ha un grande potenziale, sta facendo benissimo ma lui può fare ancora di più".: "Il nostro è un lavoro reciproco: io cerco di farli migliorare e loro danno tutto. Io cerco di prepararli al meglio, poi sono loro e i loro atteggiamenti a fare la differenza. Dobbiamo crescere insieme".