Un gol decisivo contro il Lorient per rilanciare le ambizioni del Marsiglia. Boubacar Kamara ha trovato la prima gioia stagionale, il giusto premio a un avvio di stagione da protagonista. Il mediano classe 99’ non si sta facendo distrarre da quel contratto in scadenza la prossima estate.. Tra questi c’è il Milan che lo segue da almeno 3 anni e già la scorsa estateNiente da fare il Marsiglia era convinto di riuscire a trovare l’accordo con il giocatore per il rinnovo del contrattoo. Con Bouba ci sarebbe già una intesa di massima sul contratto ma ancora nulla di scritto o già definito nei dettagli. Maldini e Massara vogliono fare altre valutazioni tecniche per capire se chiudere l’operazione, consapevoli del rischio di vedersi soffiare il talento dalla concorrenza di almeno due club della Premier League.