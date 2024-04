Milan, Pioli: 'Il mio futuro a fine stagione. Gol annullati? Se la maglietta è in fuorigioco e vale per tutti...'

LA MOVIOLA: CHUKWUEZE, DUE GOL ANNULLATI PER FUORIGIOCO IMPERCETTIBILE

Ilrimonta ma non va oltre il pareggio contro il. Finisce 3-3 al Mapei Stadium di Reggio Emilia nella 32esima giornata di Serie A, i rossoneri recriminano anche per i due gol annullati a Samuel Chukwueze (uno per tempo) entrambi per fuorigioco millimetrico con la spalla.- A fine partita, il tecnico milanistaè intervenuto a DAZN per commentare la gara: "Passivi in difesa e poco coraggiosi con la palla? Nella lista delle cose da cancellare le tre disattenzioni sui gol, poi siamo stati coraggiosi con la palla, abbiamo preso tante posizioni buone. Abbiamo provato a giocare tra le linee, fuori, profondo, abbiamo fatto tre gol con la possibilità di creare occasioni pericolosi. Credo sia stata la partita in cui abbiamo tirato di più in tutto l'anno: se segnavamo 5-6 gol non c'era niente da dire per quanto abbiamo creato. Mi tengo lo spirito, sapendo che non siamo riusciti ad allungare sulla Juve, ma con l'obiettivo di arrivare secondi e di pensare alle prossime partite. Però dobbiamo alzare il livello, perché per le prossime partite servono attenzione e qualità superiori".

- "Leao deve imparare a gestire queste pressioni e queste aspettative. E' un giocatore dalle qualità e talento superiori agli altri. Nel nostro ambiente spesso sono esagerati complimenti e critiche; deve sapere che sarà così per tutta la sua carriera.. Bisogna mettere in campo il meglio possibile. Con la Roma dobbiamo fare una grande partita, ma non credo che dobbiamo fare una cosa straordinaria, ma giocare come sappiamo: se lo faremo, avremo una possibilità".- "La squadra ha talento, ha qualità e deve avere idee chiare su cosa fare con e senza la palla. E' la priorità del mio lavoro ed è quello che faremo in preparazione con la Roma, poi con l'Inter e con la Juventus. Sappiamo che è arrivato il momento decisivo della stagione. Oggi parlerei di errori ma non di atteggiamento, non avevamo la testa altrove. Poi noi giochiamo dentro i nostri principi, cercando delle posizioni che ci possano garantire sulla carta dei vantaggi. La Roma ha giocato un'ottima partita, mi viene da pensare e da dire al massimo del loro livello, noi invece abbiamo giocato sotto il nostro livello. All'Olimpico dobbiamo metterci più qualità. Se giocheremo al massimo del nostro livello sarà una partita equilibrata che si giocherà sugli episodi".

"Per me non cambia niente, per mentalità e professionalità la prossima partita che preparo è sempre la più importante. Il mio futuro si deciderà a fine campionato".- "Preoccupa che l'Inter possa vincere lo scudetto al derby anche con un pareggio? L'Inter vincerà lo scudetto, noi faremo di tutto per vincere il derby per dare una soddisfazione ai nostri tifosi e soprattutto mantenere il secondo posto in classifica. L'obiettivo è fare di tutto per vincere le prossime due partite. Siamo pronti e cercheremo di dare il massimo. Siamo pronti per il momento più importante della stagione. Siamo consapevoli che il nostro futuro dipende dalle prestazioni, affronteremo Roma, Inter e Juve ma se giochiamo a un certo livello sarà dura anche per loro".

Pioli ha poi parlato in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.

- "Stiamo bene. Leao e Theo Hernandez vogliono giocare, più giocano e più stanno bene. Arriviamo bene a giovedì. Purtroppo Kjaer ha avuto un problema al flessore. C'è tempo per recuperare".- "Non scontata per me che conosco i giocatori. Il doppio svantaggio ha cambiato la partita e lì abbiamo commessi degli errori, poi la partita l'abbiamo fatta come dovevamo farla, cioè creando tantissimo e segnando poco rispetto a quanto creato. Questo è positivo perché abbiamo giocato tanto ma poi se concretizzi poco il tanto lavoro viene buttato via. Possiamo fare meglio e dovremo fare meglio tante cose nelle prossime partite".

- "Il Sassuolo aveva delle grandissime motivazioni, una voglia di fare risultato incredibile, ha avuto tutta la settimana per preparare la gara. Ci aspettavamo un Sassuolo così. Noi vogliamo sempre vincere e per questo momento, per come si era messa la sfida, il pari può essere anche un risultato positivo che ci mantiene 5 punti di distacco sulla Juve, però nelle prossime partite, pur non avendo snobbato questa gara, la nostra testa e la nostra ambizione sono sulle prossime partite".- "Il problema di Rafa è che purtroppo non è uscito stanco giovedì, è che non è entrato dentro la partita. Abbiamo tutti i dati, sanno quali sono le loro medie di prestazione. Leao aveva bisogno di giocare, lui e Theo non hanno problemi nel recupero, ma stanno bene. È assolutamente positivo il fatto che abbiano giocato".

- "Perché credevo fosse la scelta migliore per fare la partita e non lasciare il palleggio al Sassuolo".- "Credo però sia importante anche arrivare secondi in campionato. Entrare per il quarto anno consecutivo in Champions è grande continuità. Oggi abbiamo giocato per vincere. Poi alla fine della sfida abbiamo parlato della Roma. Lo scrivete da tanto tempo, è da due mesi che mi chiedete della Roma, del derby, ma la squadra sa. Lavoriamo per questo e la squadra sa che le prossime partite peseranno sulla stagione. All'andata non abbiamo giocato al 100%, se al ritorno giocheremo al 100% abbiamo le possibilità di dire la nostra".

- "È un giocatore forte, può essere una seconda punta, un esterno sinistro, una prima punta per la profondità che ti dà. È un giocatore molto forte che sta facendo bene e può essere una soluzione anche per Roma".- "Il carattere e la voglia di non perdere una partita che si era complicata. Quando poi la differenza ed il creare ed il subire è così evidente vuol dire che le decisioni prese sul campo sono state buone. Il livello delle prossime partite deve essere superiore, ma la squadra ci crede".

- "Se il Sassuolo faceva il 4-1 avrebbe concretizzato il 100% delle occasioni create, che ci sta. Se noi facevamo tutte le occasioni però facevamo 12 gol. È stata la partita dove abbiamo creato di più. La mentalità c'è stata, poi dentro la prestazione dobbiamo crescere".- "Per me è difficile giudicare quando dentro l'arbitraggio non c'è coerenza. Se il fuorigioco è così ed è così per tutti... Se la maglietta è in fuorigioco e ci fischiano fuorigioco... Va bene se è così per tutti. Io non posso cambiare la norma".