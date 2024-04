si affrontano al Mapei Stadium di Reggio Emilia nella 32esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 15, dirige l'incontrodella sezione di Imperia, su Calciomercato.com gli episodi dah. 15.00: Massa: Mondin - Vecchi: Prontera: Guida: Chiffi- Nel Milan sono diffidati e a rischio squalifica per il derby con l'Inter Yunus, Malicke Fikayo, oltre al tecnico Stefano. Nel Sassuolo sono in diffida Marcuse Armand

- Tutto ok sul gol di Leao, Jovic parte in posizione regolare in avvio di azione e il VAR conferma.- Ferrari ferma la ripartenza di Loftus-Cheek: giallo per il difensore del Sassuolo.: Chukwueze segna di testa sul cross di Leao, ma l'esterno nigeriano parte in posizione di fuorigioco millimetrico (la punta della spalla). Check del VAR che conferma l'irregolarità della rete.- Musah chiede rigore per un contatto al limite dell'area con Boloca, per Massa è tutto regolare e il VAR non interviene, i primi replay non chiariscono se il contatto avviene sulla linea dell'area o fuori e dunque se il VAR possa o meno intervenire.