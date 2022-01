Anche Stefano Pioli deve fare i conti con il problema Covid nella rosa del Milan. Sono tre i giocatori risultati positivi a poche ore dalla sfida di San Siro contro la Roma. Per la gara in programma domani alle 18.30, l'allenatore rossonero è costretto a cambiare qualcosa in difesa: a destra ci sarà l'ex speciale della partita Florenzi - per la prima volta contro i giallorossi - dall'altra parte Thero Hernandez è un intoccabile. In mezzo però l'allenatore è in piena emergenza, ed è costretto a sperimentare la coppia inedita formata da Kalulu e Gabbia.



GLI ALTRI - Nel 4-2-3-1 di Pioli Tonali e Bakayoko sono i due centrocampisti davanti alla difesa pronti a mettere ordine in mezzo al campo e frenare gli attacchi di Zaniolo e compagni, sulla trequarti dovrebbero giocare Saelemaekers e Leao ai lati di Brahim Diaz con Messias che scalpita per un posto dal primo minuto. E davanti Zlatan Ibrahimovic è in vantaggio nel ballottaggio con Giroud. Il vero esperimento però è lì dietro, dove Pioli affronterà Mourinho con Kalulu e Gabbia come coppia centrale.