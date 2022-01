Nel post partita di Milan Roma su DAZN Stefano Pioli esalta Pierre Kalulu: "La sua posizione migliore sarebbe in una difesa a tre, sul centrodestra. Ha una personalità incredibile, può sbagliare qualcosa ma ci passa sopra. È un giocatore forte e intelligente, ormai non mi sorprende più. Sono contento per lui e Gabbia, si sono fatti trovare pronti contro avversari forti".