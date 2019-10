Dopo la vittoria per 1-0 contro la Spal, l’allenatore del Milan Pioli ha parlato a Sky Sport: “Avevo chiesto soprattutto spirito alla squadra, è stato quello giusto. Abbiamo rischiato poco, peccato aver tenuto l’1-0 in bilico fino alla fine, ma anche vincere così ci può fare bene. La partita che può cambiare la stagione è sempre la prossima. Sono contento per giocatori, club, tifosi, però alla prossima dobbiamo pensare subito. Giochiamo in casa, tra pochi giorni, nella nostra partita ci sono state buone cose, altre su cui lavorare”.









SUSO - “La soluzione metterlo in panchina? Penso che sia un giocatore di grande qualità, può fare di più per le qualità che ha. Sono contento di allenare un giocatore con queste caratteristiche, ma dobbiamo iniziare a pensare da squadra. Tutti oggi hanno voluto la vittoria, siamo stati dentro alla partita per 95’, siamo stati costretti a giocare in profondità e non ce lo aspettavamo, ma abbiamo difeso bene anche su palla inattiva. Stasera siamo migliorati su alcune situazioni, ora miglioreremo su altre”.



TRA PRIMO E SECONDO - “La Spal non poteva tenere quei ritmi, l’ho detto ai ragazzi. Nel primo tempo abbiamo colpito la traversa, poi nel secondo hanno abbassato il baricentro e ci siamo avvicinati alla loro porta anche con pericolosità. Abbiamo commesso errori tecnici che dovremo evitare in futuro, ma non ci siamo mai abbattuti. Abbiamo messo in campo buone cose”.



LEAO - “Lui alle spalle di Piatek? Sì è possibile, stavo pensando di inserirlo se non avessimo sbloccato la partita con la punizione di Suso. Avrei messo Leao senza il gol, ma non dietro a Piatek, decentrato. Non posso far giocare tutti finché non avremo equilibrio e una condizione diversa”.



CHAMPIONS - “Io sento che la squadra può e deve crescere. Se sei convinto, tutto può succedere. I ragazzi le qualità le hanno. Saranno partite difficili, ne affrontiamo uno alla volta, essendo preoccupati il giusto e poi battagliare dall’inizio alla fine come oggi. Abbiamo vinto duelli e contrasti, bisogna continuare così. Con la sola qualità non si vince. Recuperiamo energie importantissime, la Lazio ha giocato ieri sera, noi stasera, serve un’altra prestazione convincente”.