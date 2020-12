Provare a vincere il girone di Europa League, questo l'obiettivo del Milan nella trasferta di Praga contro lo Sparta.presenta la gara in conferenza stampa facendo il punto anche sui giocatori al rientro dagli infortuni."Al Milan c'è grande competitività. Avevo chiesto alla società un gruppo di qualità e hanno soddisfatto la mia richiesta. Domani andrà in campo una squadra che darà il massimo e che proverà a vincere".: “Solo da fuori si può pensare che qualcuno non sia un attore principale del nostro momento e del nostro lavoro. Le partite sono tante, anche se non possono giocare tutti gli stessi minuti. Domani ci sarà spazio per chi è sceso meno in campo. Sono sicuro che si faranno trovare pronti perché sono tutti ottimi giocatori e ottimi professionisti”.: "Noi ci prepariamo sempre al massimo per vincere le partite. E' normale festeggiare una vittoria, ma poi il giorno dopo pensiamo subito alla prossima partita. Non c'è euforia, ma grande soddisfazione".. “Zlatan sta meglio, sta proseguendo bene nel suo recupero: passo dopo passo vedremo dove ci porterà”."Arrivare al 100% non si può, nel calcio non esiste la perfezione. E' difficile dare una percentuale, ma continuo a pensare che siamo tanto giovani e abbiamo ancora ampi margini di miglioramento sia dal punto di vista individuale che di squadra".Leao sta meglio ed è disponibile per domani. Vorrei fargli fare un pezzo di partita, è fuori da qualche settimana, ma spero di farlo giocare uno spezzone. Sandro ha giocato una buona partita a Genova, ma non deve accontentarsi".“Sandro continua la sua crescita, è importante. Ha fatto una buona partita. Non si deve accontentare, può ancora crescere per le qualità che ha”.“Cosa mi sento di dirgli visto che si sentiva già allenatore del Milan? Non è una domanda provocatoria, non c’è una risposta a questa domanda”."E' giusto sottolineare la sua crescita, sta dimostrando di essere diventato un titolare del Milan. E' giovane ma gioca già con grande personalità"."Ha avuto qualche problemino negli ultimi giorni. Non verrà convocato per domani, ma penso che venerdì sarà in gruppo e penso possa essere a disposizione per domenica contro il Parma".