Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a SportMediaset prima della sfida con il Tottenham, andata degli ottavi di Champions League: "La squadra è molto determinata, dobbiamo giocare come sappiamo e dare il massimo su ogni pallone".



THIAW - "Ha fatto bene contro il Torino. Si è inserito bene e ci dà centimetri importanti. Sono sicuro che si farà trovare pronto".



TOTTENHAM - "Ha grandi qualità. Dobbiamo curare tutti i particolari, dobbiamo essere attenti e determinati e avere fiducia nelle nostre qualità".



LA PARTITA - "Si riparte da una partita difficile, ma affascinante. Abbiamo la consapevolezza di poter fare bene".



LEAO - "Ha più libertà con questo modulo. Deve legare il gioco, ma anche andare in profondità. Deve muoversi tanto, ha le qualità per fare bene".