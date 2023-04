Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato anche a Sportmediaset alla vigilia della sfida con il Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League, e si è soffermato su Rafael Leao: "Non l’ho mai visto particolarmente preoccupato, rabbuiato. Chiaro che viviamo di risultati, di emozioni e sensazioni: abbiamo vissuto un periodo molto difficile in cui non ci venivano le nostre cose, non riconoscevamo più un certo modo di lavorare insieme sul campo e quindi i risultati ci hanno tolto un po’ di serenità, ma Rafa sta bene. Stiamo bene, siamo preparati per fare un bel finale di stagione. La stagione è ancora tutta da determinare, sia in un senso che nell’altro".