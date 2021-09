, allenatore del, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l', in programma domani sera a San Siro alle 20.45, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di"Stiamo facendo le nostre esperienze. Siamo giovani e questo ci dà tanti vantaggi: dove non possiamo arrivare con l'esperienza ci arriviamo con le idee, l'energia, l'entusiasmo. Come quello che ci daranno i nostri tifosi"."Non sono d'accordo sul momento no della squadra di Simeone, fino a sabato erano ancora imbattuti e sono ancora nei primi posti della Liga. È una squadra molto forte, ha un allenatore preparato e giocatori di grandissimo livello. Sarà importante, ma non decisiva. Vogliamo togliere lo zero dalla classifica, questo sì".​"Il livello è molto alto, in queste partite abbiamo visto che i particolari fanno la differenza. Abbiamo preso gol per qualche disattenzione e qualche errore tecnico, dobbiamo giocare a un livello molto alto. Giochiamo con avversari che giocano da anni in Champions, hanno giocato delle finali. Credo che l'esperienza di Liverpool ci possa servire"."Ai nostri livelli perdere due settimane di preparazione ti fa calare di ritmo e condizione. Il minutaggio di sabato è stato utile a farlo migliorare di condizione e sicuramente crescerà nelle prossime partite".​"Se mi aspetto di più a livello difensivo? Credo che stia crescendo, sabato ha fatto una partita molto attenta ed efficace soprattutto sotto questo punto di vista. E' chiaro che le sue qualità offensive sono note a tutti, sta arrivando ad altissimi livelli"."Per Kjaer e Florenzi saranno importanti gli allenamenti di oggi pomeriggio e domani mattina, vedremo se saranno disponibili. Ibra? Per gli altri diventa più difficile e sarà più probabile dopo la sosta".​"Nella mia testa il rapporto che ho creato col club, con i miei giocatori e con l'ambiente Milan non ha una scadenza. Abbiamo le stesse ambizioni, la stessa voglia di ottenere il massimo da ogni partita. Poi pensiamo alla partita di domani".