Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla a Rai Radio 1 di Maignan: "Non mi ha sorpreso. Lo abbiamo affrontato con il Lille e lì ci ha colpito molto. Lo abbiamo fatto seguire dai nostri scout. E' un ragazzo che mette tutto in campo, è molto curioso. E' un portiere molto forte, è in nazionale, è un giocatore di alto livello".