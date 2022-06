Per il fioretto scudetto, c'era da immaginare che per Stefano Pioli potesse trattarsi di una sfida in bicicletta, sua grande passione. Qualche giorno fa, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, il tecnico rossonero aveva svelato l'impresa: "Ora devo mantenere l’impegno di scalare la Cisa (Reggio Emilia) in bicicletta. Ho poco allenamento ma bisogna soffrire".



PROMESSA MANTENUTA - Detto, fatto. Oggi Pioli è partito da Parma, arrivando in bici fino al Passo della Cisa. Una gran fatica, ma nulla a che vedere con le emozioni e le difficoltà di una stagione trionfale, chiusa con un successo storico e inaspettato: il diciannovesimo scudetto, conquistato in un derby con l'Inter al fotofinish.