Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita di San Siro contro la Fiorentina: "Mi aspetto una partita dura, è un avversario molto motivato e in buon momento. Ma conta solo ciò che riusciremo a fare noi".



THIAW - "È un giocatore forte, prestante fisicamente e bravo anche in uscita con il pallone. Gli ho detto di giocare come sa perché è pronto".



CLASSIFICA - "Pressione? No, noi inseguiamo solo noi stessi. Dobbiamo cercare di alzare il nostro livello di gioco".