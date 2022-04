L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha preso la parola a DAZN al termine della partita contro il Bologna: "Non siamo riusciti a trovare il guizzo, la giocata, la sponda giusta... Trentatré tiri, la squadra ha fatto la partita in tutto e per tutto. Il Bologna ha giocato bene ma se la sblocchi diventa più semplice. Ci è mancato il guizzo, il calcio è così: andrà meglio la prossima".



Un blocco psicologico? "Lo escludo totalmente, la squadra ha giocato con la giusta mentalità e la giusta forza fisica. Siamo mancati in qualcosa negli ultimi 20 metri, quello sì, ma non eravamo né troppo carichi né sotto pressione. Abbiamo fatto la nostra gara e ci è mancato il guizzo, peccato".



Il tecnico rossonero si è poi soffermato ai microfoni di Sky Sport: "Le difficoltà di tutte le partite? Me le aspetto e me le aspetto per tutte le squadre. Questo weekend doveva essere favorevole a noi ma abbiamo accorciato il vantaggio invece che aumentarlo. Sarà un campionato difficile fino alla fine, con il Torino sarà difficile ma dobbiamo lottare fino all'ultimo perchè lo meritiamo".



Sulla prova di Brahim: "Di palloni ne ha toccati ma è stato respinto bene. Negli ultimi minuti con l'entrata di Zlatan ci siamo fatti attrarre dalla possibilità di mettere palloni alti ma ci stava perchè mancavano sempre meno minuti. Dovevamo essere più lucidi. Sulla prestazione e sulla voglia di vincere non ho nulla da rimproverare ma dobbiamo fare meglio".