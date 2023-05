Stefano Pioli ha parlato così a Prime Video prima della della semifinale di Champions Milan-Inter: “Il provino di Leao non ha funzionato, ha ancora fastidio, giocheremo con altre caratteristiche. Come si va oltre Leao? Col gioco di squadra, come sempre. Se giocheremo da squadra solida e compatta ci giocheremo la partita nelle migliori condizioni possibili. Dobbiamo gestire il gioco con personalità quando abbiamo la palla. Oggi sono stato molto vicino ai miei giocatori e con grande entusiasmo e energia. In questo momento ci sono tante emozioni, come spesso si dice, servono energia e cuore, ma noi dobbiamo giocare con tanta lucidità. Questa partita vale tanto, ma non dimentichiamoci che si gioca per 180 minuti, poi certo, vogliamo prenderci qualche vantaggio. Tatuaggio della Champions sul mio braccio? Eh… (ride, ndr)”.