L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Torino:



"Non siamo stati lucidissimi, non abbiamo giocato una partita di alto livello. Serve qualità e determinazione, non siamo stati bravi in area avversaria e abbiamo concesso troppo nella nostra. Dovevamo palleggiare di più, stare più aperti, Messias lo ha fatto ma Leao meno. Così andiamo in difficoltà, siamo stati pericolosi ma non abbastanza".



TRE CAMBI ALL'INTERVALLO - "Volevo cambiare, cercare un po' più di vivacità e movimento senza palla, spinta. Leao? Non è stata la sua serata migliore, è evidente. Abbiamo cominciato meglio la ripresa, ma ci voleva un episodio un po' prima. E' una sconfitta che fa male"



DELUSIONE - "L'avevamo preparata bene, non so se è il mio peggior Milan ma ci servirà da stimolo in vista delle prossime gare. Era importante vincere per non perdere terreno, ma il Napoli sta facendo qualcosa di eccezionale. Dobbiamo archiviare questa brutta sconfitta e pensare fin da subito a mercoledì".



SALISBURGO - "Non mi aspetto che rimangano chiusi, piuttosto aggressivi. Diversi, sicuramente, rispetto al Torino".