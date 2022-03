Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport prima della partita con il Cagliari: "Brahim Diaz gioca un ruolo importante per noi, dovrà essere bravo a giocare tra le linee e ad attaccare la profondità".



PARTITA - "Siamo preparati a tutto, ci siamo preparati bene. L'avversario ha grandi motivazioni, ma anche noi: chi riuscirà a giocare meglio avrà più possibilità di vincere, noi vogliamo questo".



GIOCARE DOPO L'INTER - "Non stiamo guardando le altre partite, pensiamo alla nostra. Non possiamo perdere energie nel guardare gli altri".