Nell'immediato post partita di Milan-Fiorentina, la società rossonera ha diramato una comunicazione di servizio. Stefano Pioli, l'allenatore della squadra campione d'Italia, per motivi personali non svolgerà la consueta attività mediatica post partita. Al suo posto si è presentato Paolo Maldini alle tv, mentre in conferenza stampa è toccato a Sandro Tonali.