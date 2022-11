Aster Vranckx decisivo in Milan-Fiorentina con il cross che porta all'autogol di Milenkovic. Al termine del match, il centrocampista ha parlato a Milan TV: "Sono molto felice, abbiamo avuto avuto difficoltà ma sono davvero contento per il gol. Come va a Milanello? Mi sto allenando e imparando molto, voglio imparare ancora di più. Sosta? Abbiamo un momento di pausa, ci sarà un piccola vacanza e poi continuerò ad allenarmi per non perdere la forma. Pioli? Sto facendo bene in allenamento, lui è contento di me e devo continuare così".