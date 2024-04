Milan, Pioli: 'Non siamo stati all'altezza. Futuro? Portate pazienza, tireremo le somme a fine stagione'

Dopo la sconfitta contro la Roma e l'eliminazione del Milan dall'Europa League,, tecnico rossonero, ha parlato alla Rai."La Roma ha meritato perchè ha messo in campo più qualità di noi. Nella ripresa dovevamo segnare subito per riaprire la gara. Sono state due partite non all'altezza da parte nostra, serviva più qualità. Pensavo che la squadra potesse giocare meglio e vincere, non sono soddisfatto"."Hanno ricordato quanto sia importante la gara di lunedì. Ovviamente non saranno contenti dell'eliminazione della sconfitta di stasera".

"Pensiamo alla prossima sfida, poi le somme si tireranno a fine partita. Dobbiamo fare meglio in campionato, dobbiamo avere una reazione e giocare un grande derby".A Sky Sport"La Roma ha messo più qualità e determinazione e ha passato il turno meritatamente"."Ci sta un po' di tutto. Ci è mancata un po' di qualità, non abbiamo creato tantissime occasioni ma potevamo segnare qualche gol in più. Serviva più determinazione per ribaltare il risultato dell'andata".

"Dovevamo essere più lucidi e intensi, non sempre siamo stati precisi nell'ultimo passaggio e non abbiamo avuto la qualità per finalizzare le occasioni"."Nel primo gol non abbiamo preso l'inserimento di Mancini, poi c'è stata una gran giocata di Pellegrini. Loro con due tiri hanno preso il palo o segnato. Hanno avuto più qualità e sono stati più decisi nelle giocate decisive, noi non siamo stati a un livello così alto come pensavamo di essere"."Dopo sconfitte del genere non può essere il discorso di un singolo. Noi possiamo fare molto meglio, bisogna dare i meriti alla Roma e noi potevamo uscire da questo doppio confronto con risultati diversi. Non siamo stati così efficaci in entrambe le fasi, quando concediamo subiamo. Se in due partite abbiamo tirato 40 volte e poi ha segnato solo Gabbia su angolo, la qualità è venuta meno".

In conferenza stampa- “Per quanto mi riguarda abbiamo peggiorato l’anno scorso. L’uscita dall’Europa League è una delusione perché non abbiamo giocato al nostro livello, possiamo fare meglio dello scorso anno in campionato, c’è il derby da giocare nel miglior modo possibile e fare meglio di quanto fatto con la Roma”.“Sì, mi aspettavo una prestazione diversa che non siamo riusciti a fare. I meriti della Roma ci sono tutti, ma anche tanti demeriti nostri”.“In 11 contro 10 dovevamo fare una partita diversa, dovevamo costringere la Roma a rimanere negli ultimi 25 metri, abbiamo sbagliato l’interpretazione e lo sviluppo, ci sta reagire in modo troppo nervoso e questo l’abbiamo fatto e pagato”.

“Dobbiamo puntare a migliorare. Non manca tanto alla fine del campionato, a me il bilancio piace farlo a bocce ferme. Dovevamo fare un cammino diverso in Europa, vediamo cosa possiamo fare in campionato”.“Per il derby dobbiamo cambiare tante cose, il nostro livello in termini di intensità ed energia. Se giochiamo come stasera non abbiamo possibilità. Credo che i ragazzi lo sappiano, per quanto riguarda il futuro portate pazienza fino alla fine del campionato, poi tireremo le somme con la società”.“Per me no. Per me non c’è stata confusione. Un grave errore non aver preso l’inserimento di Mancini, poi loro hanno fatto due grandi giocate, col palo di Pellegrini e il gol all’incrocio di Dybala. Non ho visto confusione ma accetto qualsiasi cosa”.